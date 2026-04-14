Torre Annunziata, Lido Azzurro: gestione pubblica per la stagione balneare 2026 C'è la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza pronunciata ieri, ha confermato la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale relativa al compendio del Lido Azzurro.

La decisione dei giudici amministrativi ha riconosciuto la correttezza dell’operato dell’ente, adottato a tutela dell’interesse pubblico e del corretto utilizzo del bene demaniale. La sentenza ha evidenziato un quadro di violazioni, nonché una gestione incompatibile con la funzione pubblica dell’area.

Alla luce di tale pronuncia, l’amministrazione comunale ha avviato con immediatezza le attività necessarie per garantire la piena fruibilità del litorale, già per la stagione estiva 2026, e assicurare servizi adeguati alla cittadinanza e ai visitatori.

Obiettivo dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata è: garantire trasparenza e qualità dei servizi, assicurare decoro, sicurezza e manutenzione dell’arenile, valorizzare un bene strategico per la città, restituendolo pienamente alla collettività.

Questa scelta rappresenta una soluzione transitoria ma necessaria per assicurare continuità e piena operatività già dalla prossima stagione balneare, nelle more della definizione delle procedure di concessione dei beni demaniali.