Acerra, città della prevenzione: test e screening a tutela della salute Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa

Tutela della salute pubblica, Acerra città della prevenzione. La città di Acerra, infatti, rientra tra le 23 piazze italiane scelte per la terza edizione della giornata nazionale della prevenzione, l’iniziativa promossa da Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) e Anìmo (Associazione nazionale infermieri di medicina interna).

I dettagli:

Sabato 18 Aprile, dalle ore 10 alle ore 17, gli internisti di Fadoie Animo saranno presenti nei pressi della ludoteca comunale in via Paisiello per informare i cittadini e renderli consapevoli delle attività di prevenzione al di fuori dei luoghi istituzionali della cura. I cittadini, gratuitamente, potranno essere sottoposti a valutazioni sullo stato di salute generale ed eventuali rischi per patologie cardio-vascolari, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni. In particolare sarà possibile eseguire:

Spirometria, anamnesi, rilevamento parametri vitali (es. frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione ossigeno e pressione arteriosa), parametri cardio metabolici (es. peso, altezza, circonferenza addominale, controllo glicemia, colesterolo), counselling sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.

Il comune di Acerra ha aderito alla manifestazione con apposita deliberazione di giunta comunale coinvolgendo l’Asl Napoli 2 Nord e le strutture convenzionate Clinica Villa dei Fiori e Medicina Futura.

Nello specifico l’Asl Napoli 2 Nord sarà presente con il ‘camper della prevenzione’ dalle ore 8 alle ore 14 per attività di screening oncologico del tipo:

Pap test, screening colon retto ricerca sangue occulto, prenotazione mammografia digitale.

Personale messo a disposizione dalla Clinica Villa dei Fiori e da Medicina Futura, invece, effettuerà: test strumentali (ecografia) per la valutazione vascolare

"Ringrazio la Fadoi per aver scelto Acerra tra le piazze per la Giornata della Prevenzione e ringrazio l’Asl Napoli 2 Nord, la Clinica Villa dei Fiori e Medicina Futura per la compartecipazione in un’iniziativa che ha grandissimo valore sociale e per la quale faccio appello ai miei concittadini a partecipare – sottolinea il sindaco Tito d’Errico - l’iniziativa è ad accesso libero e senza necessità di prenotazione e nasce con l’obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e degli stili di vita salutari. Un segnale evidente della priorità di questa amministrazione comunale sul tema della tutela della salute pubblica”.

L’evento è patrocinato dal comune di Acerra, dalla regione Campania, dall’azienda ospedaliera ‘Cardarelli’ e dall’ordine dei medici-chirurghi-odontoiatri di Napoli e provincia con il supporto della croce rossa italiana.