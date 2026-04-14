Sport e salute protagonisti a Piano di Sorrento Iniziativa organizzata dalle associazioni Campus Salute Onlus e dalla Sportform

Sabato 18 e domenica 19 aprile, in Piazza Cota, si svolgerà la manifestazione “CampuS3S – Salute, Sport e Solidarietà” organizzata dalle associazioni Campus Salute Onlus e dalla Sportform. Sarà allestito un vero e proprio “Villaggio per la Prevenzione”.

Ci sarà la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite mediche specialistiche (senza necessità di prenotazione) a cui si aggiungeranno stage di diverse discipline sportive a cura di Open Club e SSD Acquaefitness.

Il Campus sarà attivo in Piazza Cota sabato 18 aprile dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e domenica 19 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Specializzazioni disponibili:

Sabato mattina

Chirurgia vascolare

Psicologia

Fisiatria/ortopedia

Sabato pomeriggio

Chirurgia vascolare

Senologia

Fisiatria/Ortopedia

Nutrizione

Domenica mattina

Chirurgia vascolare

Cardiologia

Dermatologia

Pneumologia/allergologia

Fisiatria/Ortopedia

Nutrizione