Asl Napoli 2 nord: gastroenterologia all'avanguardia all'ospedale di Pozzuoli Rconosciuta scuola di ecografia avanzata, primo centro in Campania, otto in totale in Campania

Il consiglio direttivo della società Italiana di ultrasonologia in medicina e biologia ha riconosciuto sede di scuola di ecografia avanzata in gastroenterologia l’unità operativa complessa di gastro del presidio ospedaliero di Pozzuoli “Santa Maria delle Grazie” della Asl Napoli 2 Nord.

Si tratta della prima scuola della Campania per la gastroenterologia, che si va ad aggiungere al sud a quella dell'ospedale casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo (Foggia) e alle altre 7 presenti in Italia a Pescara, Piacenza, Bologna, Roma, Crema, Milano, Verona.

La gastroenterologia dell’ospedale di Pozzuoli, diretta da Roberto Lamanda, effettua 9mila prestazioni ogni anno, può contare su un’équipe di 16 persone tra medici ed infermieri e su tre sale dedicate alle procedure avanzate, l’ultima aperta soltanto qualche mese fa. Grazie a quest’ultima infrastruttura è possibile assicurare al vasto bacino d’utenza della Napoli 2 Nord una risposta assistenziale concreta che nasce dalla possibilità di eseguire procedure come l’ecoendoscopia per lo studio delle patologie pancreatiche, l’enteroscopia per lo studio delle patologie del piccolo intestino e le procedure di ecografia diagnostica e terapeutica delle lesioni focali e diffuse del fegato.

Oltre 200 intanto le prestazioni già effettuate per sospette diagnosi di tumore al pancreas o al fegato o al tratto digestivo alto. Particolarmente apprezzato anche l’ambulatorio per la gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, con 600 pazienti presi in carico in due anni.

Tale ambulatorio prevede la valutazione con ecografia intestinale e terapie avanzate con tutti i farmaci biologici disponibili sia per la malattia di crohn che per la colite ulcerosa.

Con quest’ultimo riconoscimento da parte della società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia, il reparto di Pozzuoli - che è già centro di formazione per l’endoscopia digestiva per gli specializzandi - potrà garantire anche l’addestramento e l’aggiornamento professionale continuo in campo ecografico oltre che endoscopico riservato ai laureati in medicina e chirurgia.



Dice il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni: “E’ un risultato importante, che premia gli sforzi dei nostri ospedali del territorio, di cui Pozzuoli è uno snodo essenziale. Medici, infermieri, Oss, tecnici sono impegnati in prima linea per le emergenze ma in grado di dare risposte puntuali ed appropriate in singole discipline e branche specialistiche di fondamentale importanza per i cittadini, in cui in questo caso con la Gastroenterologia si riesce anche a fare scuola ed essere punto di riferimento per medici e specialisti di tutta la regione”.