Afragola: un nuovo asilo nido per la fascia 0-36 mesi Oped day il 23 aprile

L’Azienda Consortile A.C.C.C. N.19 prosegue nel rafforzamento dei servizi per l’infanzia e nel sostegno concreto alle famiglie del territorio con l’apertura di un nuovo asilo nido ad Afragola, rivolto ai bambini nella fascia di età 0-36 mesi, nell’ambito territoriale che comprende i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano.

Per presentare alla cittadinanza il servizio educativo, è in programma un Open Day giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11.00, presso il Plesso scolastico “Europa Unita” – Rione Salicelle, Afragola.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione con le famiglie, che potranno conoscere da vicino gli spazi, l’organizzazione e le attività educative del nido, progettato come un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di accompagnare i più piccoli nei primi fondamentali percorsi di crescita.

“Do, Re, Mi, Fa, Sol… portami per mano, crescere insieme è la musica più bella” è il messaggio simbolico scelto per accompagnare l’apertura: un invito a costruire insieme, istituzioni e comunità, percorsi educativi di qualità sin dalla prima infanzia.

“Con questo nuovo asilo nido – dichiara il Direttore dell’Azienda Consortile A.C.C.C. N.19, dott. Umberto Setola – rafforziamo ulteriormente la rete dei servizi dedicati alla prima infanzia, offrendo alle famiglie del territorio una risposta concreta ai bisogni educativi e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Investire nei servizi 0-36 mesi significa investire nel futuro della nostra comunità, creando opportunità di crescita, inclusione e benessere sin dai primi anni di vita.”

Il servizio si inserisce nel più ampio sistema di interventi promossi dall’Azienda Consortile, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito e i partner del terzo settore coinvolti nella gestione, con l’obiettivo di ampliare e qualificare l’offerta educativa territoriale.