Pompei: Giuseppe Tortora chiama a raccolta la città per un nuovo inizio Apertura ufficiale della campagna elettorale

Sette liste, un’unica, ferma ambizione: riportare Pompei alla sua funzione naturale di guida e modello del territorio. Perché scrivere il futuro di una città come Pompei richiede il coraggio di guardarla negli occhi e la forza di abitarne ogni angolo con una visione nuova.

“Siamo pronti a dare ufficialmente il via alla nostra campagna elettorale, un percorso che nasce dalla voglia di restituire dignità, efficienza e bellezza alla nostra Pompei. - ha dichiarato il candidato Sindaco di Pompei Giuseppe Tortora - È l'inizio di un dialogo aperto con ogni singolo cittadino che crede, come noi, che il cambiamento sia necessario e possibile”.

Giovedì 30 aprile, alle ore 19, l’appuntamento è presso I Matti Events in via Carlo Alberto 76. Sarà l'occasione per illustrare il programma e la visione della città. Una Pompei che mette al centro il potenziamento delle politiche sociali, la cura del decoro urbano, la sicurezza del territorio e l'efficientamento dei servizi in ogni quartiere.

“La nostra forza risiede nella compattezza delle sette liste che compongono questa coalizione. - ha continuato Giuseppe Tortora - Abbiamo unito l'entusiasmo dei giovani alla competenza di professionisti e cittadini che vivono quotidianamente le criticità del territorio. Siamo pronti a dimostrare che amministrare con trasparenza e lungimiranza non è un’utopia, ma un obiettivo concreto che raggiungeremo insieme.

Vogliamo una città che sia finalmente funzionale, inclusiva e orgogliosa della propria identità. Una Pompei dove nessuno venga lasciato indietro e dove ogni risorsa sia gestita per il bene collettivo.

Vi aspettiamo per condividere questo primo passo fondamentale: il futuro di Pompei non si scrive nelle stanze chiuse, ma nelle piazze, tra le persone, con il contributo di tutti voi. Pompei, come deve essere. Il cambiamento comincia ora”.