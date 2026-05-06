Piano di Sorrento: riapre il parcheggio della stazione ferroviaria L'area sarà gestita direttamente dal comune

Da domani 7 maggio 2026 e per nove mesi l’area contigua alla Stazione della Circumvesuviana sarà adibita a parcheggio pubblico a rotazione (strisce blu). All’interno dell’area è stato installato apposito parcometro per il pagamento della tariffa, fissata in € 1/ora.

"Come Amministrazione ne abbiamo ottenuto la gestione diretta e lo restituiamo alla città - afferma il Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello - Abbiamo voluto fortemente questo risultato e, dopo settimane di lavoro, ci siamo riusciti. Eav ci ha concesso la sua struttura in via provvisoria, per almeno i prossimi nove mesi.

Il parcheggio, infatti, diventerà un’area di cantiere Eav nell'ambito di lavori che dovrà svolgere la società ferroviaria. Intanto, però, ora tornano a disposizione della città 61 posti auto a rotazione. Si tratta di una svolta fondamentale.

Sappiamo bene quanto la sosta sia un tema centrale per la nostra comunità. È stato un grande lavoro di squadra.

Ringrazio il vicepresidente della Regione Campania con delega ai trasporti Mario Casillo, con cui il nostro Assessore al Corso pubblico Giovanni Ruggiero si è confrontato più volte raggiungendo l’obiettivo. Grazie anche ai vertici di Eav per aver ascoltato le nostre istanze. Andiamo avanti”.