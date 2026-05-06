Controlli della polizia ad Arzano e a Casandrino: violazioni e sanzioni Contestate sei violazioni del codice della strada

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano e a Casandrino. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 221 persone, di cui 50 con precedenti, controllato 116 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 6 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro.

Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno controllato una sala scommessa all’interno della quale è stata riscontrata l’assenza di persona preposta alla raccolta delle scommesse e, per tale motivo, il titolare è stato denunciato. Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.