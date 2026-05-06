Proiettile contro il portone della stazione carabinieri: svolta nelle indagini Ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei carabinieri Napoli Stella

I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della procura, a carico di un uomo gravemente indiziato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Le risultanze investigative hanno consentito di appurare che l'indagato in ora notturna, il 24 dicembre 2024, avrebbe esploso, per motivi allo stato sconosciuti, un proiettile contro il portone della stazione carabinieri di Napoli Borgoloreto, utilizzando un'arma da fuoco a canna lunga.

Subito dopo si sarebbe sfilato il giubbotto nero che indossava, nascondendolo, per poi fuggire a volto scoperto, con l'arma ancora imbracciata.

L'analisi dei sistema di videosorveglianza della zona e le articolate indagini condotte dalla compagnia di Napoli Stella hanno consentito di procedere all'individuazione dell'uomo, ritenuto gravemente indiziato del grave episodio.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui cui sono ammessi mezzi di impugnazione e che i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte non colpevoli fino a sentenza definitiva.