Acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: l'appello di Nappi "Regione informata da 3 mesi, gravissimo che si muova solo adesso"

"Ci chiediamo come sia possibile che a fronte di una situazione di grave rischio per la salute di tantissimi cittadini campani e di una nota ufficiale trasmessa dall’Università Federico II alla direzione regionale della Sanità quasi tre mesi fa, Palazzo Santa Lucia solo oggi si occupi della questione.

E per giunta non lo fa con interventi mirati per provare a risolvere la criticità ma con una semplice richiesta alle Asl di attivare verifiche. Siamo veramente al paradosso, al governo dei ‘vedremo’ e delle parole.

È inconcepibile: non si può perdere così tanto tempo per tutelare la salute della comunità". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente consiglio federale Lega.