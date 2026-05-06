Giro di vite della polizia municipale di Pozzuoli contro l’illegalità ambientale Il bilancio è di tre persone denunciate e due mezzi sequestrati

Giro di vite della polizia municipale di Pozzuoli contro l’illegalità ambientale. In una serie di interventi mirati a tutela del territorio, gli agenti guidati dal comandante Fabio Felice De Silva, hanno denunciato tre persone e proceduto al sequestro di due autoveicoli utilizzati per il trasporto e l’abbandono illecito di rifiuti.

L’attività di controllo stradale e il pattugliamento dei quartieri di Monterusciello e di Arco Felice hanno portato a risultati significativi.

In via Miliscola, gli agenti hanno fermato un furgone intento al trasporto di rifiuti in totale assenza delle autorizzazioni di legge. Quasi contemporaneamente, in via Bovio, è stato intercettato un altro soggetto nell'atto di abbandonare rifiuti al suolo. Per entrambi i conducenti è scattata la denuncia e, soprattutto, il sequestro preventivo dei veicoli, rimossi e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Non c'è scampo per i trasgressori neanche nelle aree monitorate. Grazie alla segnalazione del direttore del Mercato e all'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, la Polizia Municipale ha individuato un cittadino che utilizzava l'area mercatale come punto di scarico abusivo dei propri rifiuti. L'uomo è stato identificato e sanzionato.