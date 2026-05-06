Verde, biodiversità e cultura botanica: strategie di prevenzione e controllo

Il ricco programma di eventi offerti dalla manifestazione organizzata dal Real Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto da Paolo Caputo, ha attratto turisti e cittadini nei primi tre giorni di maggio.
Da venerdì 1° a domenica 3 maggio Planta ha messo in campo oltre a 150 stand, numerosi concerti, spettacoli, spazi educativi, ricerca scientifica, divulgazione ambientale, florovivaismo di qualità e sostenibilità, perché Planta è anche un programma scientifico e culturale.
La storica mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica, ideata da Rosa Muoio, responsabile e coordinatrice scientifico di Planta, si conferma un appuntamento di riferimento per appassionati, studiosi, cittadini, famiglie e professionisti del settore.
I più piccoli hanno potuto dedicarsi ai laboratori con tematiche ambientali e zoologiche, gli adulti hanno potuto approfondire conoscenze e dare spazio alla curiosità.
L’edizione 2026 ha posto al centro il valore della natura con workshop tematici come quello realizzato dai Carabinieri del gruppo Cites - Convention on International Trade of Endangered Species - che si è soffermato soprattutto sulla spiegazione delle loro attività di tutela della biodiversità e di vigilanza del commercio internazionale delle specie rare; il Servizio Fitosanitario Regionale dell'Assessorato all'Agricoltura ha proposto attività di informazione e divulgazione con focus specifici sul contrasto agli organismi nocivi invasivi delle piante. I presenti hanno potuto approfondire le principali strategie di prevenzione e controllo delle malattie delle piante derivanti da agenti patogeni, contribuendo così a rafforzare l'azione di contrasto alla loro diffusione.
Planta è cresciuta ulteriormente rispetto alle precedenti edizioni, con più stand, più presenze e un programma sempre più ricco. Non sono mancati anche gli spazi dedicati alla cucina, alla progettazione dei giardini, a trattamenti benessere, allo yoga.
Una tre giorni che da dodici anni coniuga rigore scientifico e divulgazione, valorizzando il ruolo del Real Orto Botanico federiciano come luogo di conoscenza, incontro e partecipazione.