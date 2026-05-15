Torre Annunziata: "Welfare, lavoro e territorio" Venti le aziende presenti alla manifestazione individuate dal centro per l’Impiego

Si terrà giovedì 21 e venerdì 22 maggio all’interno del centro sociale “desTEENazione” nel Parco Penniniello (isolato 20) l’iniziativa “Welfare, lavoro e territorio: le grandi aziende a Torre Annunziata”.

La manifestazione, inizialmente in programma per il 21 maggio all’interno della sede comunale di via Provinciale Schiti, cambia location e si terrà sue due giornate.

Venti le aziende presenti alla manifestazione individuate dal Centro per l’Impiego e divise per categorie: retail e grande distribuzione, food e beverage, turismo e logistica, servizi e sociale e eccellenze produttive.

Le figure ricercate spaziano dai settori amministrativi e di magazzino alle professioni specializzate come terapisti Spa, meccanici industriali, esperti marketing e personale di bordo.

L’iniziativa è promossa in sinergia tra amministrazione comunale di Torre Annunziata e centro per l’Impiego di Pompei e co-organizzata dall’ambito territoriale N30, dalla direzione lavoro e formazione professionale della regione Campania.