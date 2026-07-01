Castellammare di Stabia protagonista in Lussemburgo Digital Twin della mobilità presentato alla conferenza Cisis 2026

Castellammare di Stabia protagonista della scena internazionale della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

È stata presentata oggi, nell’ambito della 20th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS 2026), in corso presso la University of Luxembourg, la ricerca dal titolo “Mobility Digital Twins over the Cloud–Edge Continuum: The Castellammare di Stabia Case Study”.

Lo studio è stato realizzato da Manfredi Napolitano, Franca Rocco di Torrepadula, Alessandra Somma, Beniamino Di Martino e Nicola Mazzocca e porta all’attenzione della comunità scientifica internazionale un innovativo modello applicato alla realtà stabiese.

Il progetto ha consentito di realizzare un Digital Twin (Gemello Digitale) dei flussi di traffico della città, attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalla rete di oltre 200 telecamere installate sul territorio comunale. Il sistema permette di creare una rappresentazione digitale dinamica della mobilità urbana e di simulare scenari “what-if”, valutando preventivamente l’impatto di possibili politiche, interventi e strategie di mobilità. L’obiettivo è mettere a disposizione strumenti avanzati di analisi dei dati e intelligenza artificiale per supportare le decisioni pubbliche e affrontare in maniera innovativa una delle principali sfide della città: la gestione della mobilità urbana.

L’attività di ricerca sul caso di studio “Castellammare di Stabia” è stata promossa da Beniamino Di Martino, assessore alla Smart City e Mobilità sostenibile del Comune di Castellammare di Stabia, nell’ambito del percorso di collaborazione scientifica e istituzionale avviato con ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing.

La collaborazione nasce dall’accordo quadro sottoscritto dal Comune con ICSC e vede il coinvolgimento dello Spoke 9 “Società Digitali e Smart Cities”, coordinato scientificamente dal professore Nicola Mazzocca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative per città più intelligenti, sostenibili e capaci di utilizzare i dati come strumento di conoscenza e programmazione.

“La presentazione del caso di studio di Castellammare di Stabia a Cisis 2026 rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso dalla città sul fronte dell’innovazione. Abbiamo promosso questa attività di ricerca perché riteniamo fondamentale dotare la città di strumenti avanzati capaci di leggere i fenomeni urbani e supportare scelte strategiche basate su dati concreti.

Il Digital Twin della mobilità consente di valutare scenari e possibili interventi prima della loro attuazione, offrendo nuove opportunità per una pianificazione più efficace e sostenibile della mobilità urbana, attraverso l’utilizzo di tecnologie come intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati.

Un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale di Castellammare di Stabia e nella costruzione di un modello di città sempre più orientato all’innovazione, alla sostenibilità e all’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini”, dichiara l’assessore Beniamino Di Martino.