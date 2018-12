Confronto a Napoli con Phil Hogan sulla nuova Pac Innovazione sostenibilità e giovani in agricoltura

Lunedì 3 dicembre, alle ore 9:00, nella splendida cornice di Villa Doria d’Angri a Napoli, si terrà un confronto sulle sfide della nuova Pac con il commissario europeo all’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan.

L’appuntamento completa il percorso avviato nel 2016 nel corso del quale Hogan partecipò, su invito dell’eurodeputato Nicola Caputo, agli Stati Generali dell’agricoltura che si tennero alla Reggia di Caserta.

“Una straordinaria occasione per scambiarsi punti di vista su Innovazione sostenibilità e giovani in agricoltura – spiega il promotore dell’iniziativa, Nicola Caputo che è coordinatore del gruppo S&D in COMAGRI - in un momento importante per il settore anche in considerazione del progetto di riforma della Politica Agricola Comune attualmente all’esame del Parlamento Europeo”.

La giornata di lavori sarà aperta dai saluti del Rettore dell’Università Parthenope Alberto Carotenuto, a seguire le relazioni introduttive del Consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Campania Francesco Alfieri e del Direttore del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università Parthenope prof. Antonio Garofalo.

Il tavolo tecnico vedrà confrontarsi i rappresentanti delle associazioni di categoria nazionali del comparto agricoltura e alcuni imprenditori che interpretano casi di eccellenza dell’innovazione in agricoltura. Fabrizio Marzano - Presidente Confagricoltura Campania, Gennaro Masiello - Vice Presidente Coldiretti, Franco Verrascina - Presidente Copagri, l’europarlamentare Nicola Caputo e Il Commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Nel corso dell’iniziativa saranno presentate alcune best practice agricole del territorio campano. Ore 12.00 conferenza stampa con il commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Europarlamentare Nicola Caputo.