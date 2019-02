"Quota 100? Rischio che si crei il vuoto" Landini: "Tra chi va in pensione e il blocco assunzioni c'è evidente contraddizione"

"Su quota 100 il governo ci ha dato dei numeri, un terzo riguarda lavoratori del pubblico impiego. Siamo di fronte al fatto che lo stesso governo mentre dice che vuole mandare in pensione un po' di gente, ha bloccato le assunzioni nel pubblico impiego fino alla fine dell'anno. Questa e' una contraddizione perche' c'e' il rischio che chi va in pensione, ed e' un suo diritto, lasci pero' un vuoto in quei settori dove sarebbe necessario, per garantire i servizi, fare assunzioni che vadano oltre quelli che vanno in pensione". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della inaugurazione della nuova sede Flai e Nidil a Napoli.