Pensionati CGIL: Positivo il bonus adottato dalla Regione Il segretario generale dello Spi Campania, Franco Tavella, “la misura raggiunge 250mila persone"

Il segretario generale dello Spi Cgil Campania e Napoli, Franco Tavella, esprime un giudizio positivo sul bonus deciso dalla Regione Campania per le pensioni sotto i mille euro.

"La Regione Campania ha varato il vademecum per l'erogazione del bonus finalizzato ad aumentare le pensioni al di sotto dei mille euro ed integrarle fino alla medesima soglia Una platea di 250mila persone che riceveranno il bonus d'integrazione attraverso le modalità ordinarie con la quale percepiscono normalmente la pensione INPS - ha affermato Tavella - Lo Spi Cgil Campania e Napoli esprime un giudizio positivo sulla misura adottata dalla Regione, apprezzandone l'attenzione rivolta alle persone anziane che notoriamente sono i più colpiti dal contagio Covid-19 e spesso aggiungono una difficoltà economica nell'affrontare una fase così drammatica per tutti noi. Uno stanziamento di risorse importanti che fa della misura di sostegno agli anziani una parte qualificante del piano socio economico della Regione. Auspichiamo che tale decisione - conclude Tavella - possa essere adottata su tutto il territorio nazionale per aiutare milioni di cittadini anziani che sono la parte più colpita del Coronavirus, ma spesso anche la parte più dimenticata".