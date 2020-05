La preoccupazione dei lavoratori Whirlpool di via Argine Rientro con previsione di chiusura al 31 ottobre.

C'è chi non ha mai fermato la produzione, come il settore dell'aerospazio, chi ha riaperto lo scorso lunedì 27 aprile, come la Whirlpool di via Argine e chi riaccende i motori come alla Fca di Pomigliano dove, agli addetti alla manutenzione si vanno ad aggiungere da questa mattina, un centinaio di driver collaudatori. Quindi, alla 'tranquillità' della Fca, dove sono ancora ferme le catene di montaggio, si contrappone la 'operatività' della Whirlpool, i cui dipendenti prima della ripresa hanno partecipato ad un corso di formazione ricevendo un kit con detergente, guanti e mascherine.

"Il clima a via Argine? Da un lato - afferma Italia Orofino, una lavoratrice dello stabilimento Whirlpool - c'è la preoccupazione di rientrare in una situazione covid-19 ancora non tranquilla, dall'altro c'è la paura, ancora più grande, di perdere il posto di lavoro, perché l'azienda ancora continua a dire che il 31 ottobre a Napoli smette di produrre. Ma noi non ci arrendiamo, decideremo quali azioni da mettere in campo per far sentire la nostra voce, sempre nel rispetto del protocollo governativo”.