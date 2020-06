Uap: Il Comune intervenga sul liquidatore di Napoli Sociale Il Segretario Generale Roberto Ascione in una nota chiede l'intervento dell’ente

Il sindacato Uap, Unione Autorganizzata Politeia ha chiesto un intervento del Comune di Napoli sull'operato del liquidatore della ' Napoli Sociale'.

Da anni il sindacato denuncia “decine e di indegni tentativi di transazioni del liquidatore che a fronte di crediti accumulati da lavoratori ( stipendi, ticket, scatti di anzianità e in alcuni casi anche quote TFR” continua ad offrire cifre di molto inferiori al dovuto approfittando - si legge nella nota sindacale a firma del Segretario Generale Roberto Ascione - dello stato di bisogno degli operai acuito negli ultimi mesi dalla pandemia del Coronavirus’. Anche negli appuntamenti di ieri alla ricerca di un accordo - scrive Ascione - alcuni degli aventi diritto, una trentina su i trecento iniziali - si sono visti offrire cifre ridotte del 50% anche a fronte di sentenze che hanno sancito il diritto dei lavoratori a ricevere i dovuto e che sono costate alla societa' anche l'esborso dlele spese processuali. Ci sembra assordante - conclude la nota - il silenzio dell'Amministrazione cittadina che vorremmo a nostro fianco. Ieri solo uno dei contattai si e' piegato, per fame, ad accettare 5mila euro a fronte dei 10 dovuti. Comprendiamo lo stato di bisogno del nostro compagno e non lo biasimino ma noi non lo faremo continuando a denunciare e combattere questo abuso fino a quando non ci verra' riconosciuto quanto ci spetta”.