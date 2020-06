Il Mise convoca un incontro sulla Whirlpool il 2 luglio In video conferenza saranno presenti l'azienda, i sindacati, Invitalia e la Regione Campania

Il ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di convocare un incontro per affrontare la vertenza Whirlpool.

Al tavolo, convocato in videoconferenza per giovedì 2 luglio alle ore 10:30, sono stati invitati le rappresentanze aziendali della Whirlpool Emea, i sindacati, Invitalia e la Regione Campania.

A darne notizia sono stati gli stessi sindacalisti che sperano in una nuova speranza per il sito di via Argine e per l’intero comparto, che possa nascere proprio da questa videoconferenza