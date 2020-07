Su Ctp è scontro tra sindacati e Città metropolitana FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGLFNA, in una nota attaccano l’ente

È scontro tra organizzazioni sindacali di categoria e Città Metropolitana sulla vicenda Ctp.

FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGLFNA, in una nota, defiscono "grave e irrispettoso il comportamento della Città Metropolitana che, seppur formalmente convocata al tavolo istituzionale in Prefettura, diserta la riunione palesando ancora una volta l'assoluta superficialità utilizzata nei confronti della Ctp e dei suoi dipendenti. È intollerabile - secondo il sindacato - che, a oggi, nonostante le diverse sollecitazioni, non si è trovata alcuna soluzione utile a garantire una svolta reale per assicurare la continuità aziendale della Ctp e il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Città Metropolitana conferma - si legge ancora nella nota - incapacità gestionale, amministrativa e politica. Ai proclami non sono finora seguiti i fatti, è paradossale che un ente così importate non sia in grado di concludere velocemente il percorso amministrativo necessario allo sblocco delle risorse a favore della Ctp. È da anni, chiosano le Segreterie Regionali di FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGLFNA che denunciamo le difficoltà aziendali chiedendo soluzioni strutturali al riguardo, è dunque necessario che tutti i soggetti interessati, a partire dal Sindaco De Magistris, si assumano le proprie responsabilità. È assurdo - precisa il sindacato - che, nonostante un Decreto Legislativo consenta all'ente di intervenire direttamente nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti della Ctp, Città Metropolitana lasci senza stipendi i lavoratori peraltro in un periodo particolare dell'anno. Procedimento normativo, invece, attuato nei mesi scorsi per altra società del trasporto pubblico locale. È indispensabile - concludono FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGLFNA - che Città metropolitana attivi subito l'intervento sostitutivo retributivo nei confronti dei dipendenti della Ctp, così come è necessario sbloccare immediatamente le risorse utili per assicurare un trasporto dignitoso ai cittadini dell'area metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta.FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGLFNA, esaurita negativamente la procedura di conciliazione in Prefettura, preannunciano l'attivazione delle procedure propedeutiche allo sciopero e lo stato di agitazione di tutto il personale Ctp. Città Metropolitana e il Sindaco De Magistris la smettessero una volta per tutte di fare proclami e mettessero fine all'agonia dei lavoratori".