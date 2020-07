Innovazione, Fascione: 5 milioni dalla Regione Bando Campania Startup 2020

“Con la nuova edizione del bando Campania StartUp per il 2020, la Regione Campania continua il suo sostegno per la creazione e il consolidamento di startup innovative sul territorio. Metteremo subito a disposizione risorse per 5 milioni di euro, che potranno essere incrementate con successivi provvedimenti fino a 12,5 milioni.

L’importo massimo del contributo è pari a 300 mila euro, quello minimo 50 mila euro. In questo modo realizzeremo uno dei nostri grandi obiettivi, quello di aiutare gli imprenditori piccoli e piccolissimi e dare impulso alla creazione di una nuova generazione di imprenditori innovativi. Inoltre, potremo supportare le giovani imprese innovative nel processo di revisione del proprio modello di business in ottica di trasformazione digitale, anche rispetto alle mutate condizioni del mercato dovute alla crisi determinata dal Covid-19, per un riposizionamento competitivo che possa assicurarne la sostenibilità di medio-lungo periodo. Insomma, la nostra sarà la regione italiana con le condizioni migliori per investire in startup innovative”.

Lo afferma Valeria Fascione, assessore della Regione Campania a Innovazione, Startup e Internazionalizzazione, annunciando il via al nuovo avviso Campania Startup 2020, che sarà presentato venerdì 17 luglio alle ore 15.30, nel corso di Innovation Village Talk, dialoghi sull’innovazione moderati da Barbara Gasperini.

Il format rientra nell’ambito delle attività del network Innovation Village diretto da Annamaria Capodanno. È organizzato in collaborazione con Sviluppo Campania e la Regione Campania per affrontare tematiche specifiche legate al mondo dell’innovazione sugli assi strategici con la partecipazione di testimonial ed esperti. Venerdì interverranno, con l’assessore Fascione, anche Mariangela Contursi, Direttore Generale Campania NewSteel; Sebastian Caputo, Co-Founder e Project Manager 012factory; Giuseppe Gaeta, Professore Università Orientale e Direttore Start Cup Campania, Premio per l’Innovazione promosso dalle Università campane; Annamaria Minicucci, Direttore Generale AORN Santobono Pausilipon; Flavia Matrisciano, Amministratore Santobono Innovation srl.