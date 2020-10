Tavolo al Mise sula Whirlpool il 22 ottobre L’incontro sarà presieduto da Ministro Patuanelli

È stato convocato per il prossimo 22 ottobre alle 10.30 in videoconferenza al Mise, secondo quanto si apprende, il tavolo sulla vertenza Whirlpool di Napoli.

All'incontro, che presidieranno il Ministro Stefano Patuanelli e la Sottosegretaria Alessandra Todde, sono stati invitati a partecipare il Ministero del Lavoro, le Regioni Marche e Campania, Toscana e Lombardia, Whirlpool, Invitalia e le organizzazioni sindacali.

Ad attendere risposte gli operai dello stabilimento di via Argine che continuano quotidianamente la loro lotta per il lavoro e per il mantenimento del sito industriale sul territorio.