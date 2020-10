A Napoli più Redditi di Cittadinanza che in tutta la Lombardia Sono oltre 166mila le famiglie percettrici nel capoluogo per un totale di quasi mezzo milione

Oltre 166mila famiglie a Napoli percepiscono il Reddito di cittadinanza, per quasi mezzo milione di persone coinvolte, un numero che supera quello complessivo dell’intera regione Lombardia dove sono 112.939 le famiglie percettrici per quasi 241.000 persone coinvolte e il Veneto dove le famiglie coinvolte sono 36.820 per quasi 76.000 persone.

Sono dati che segnano con evidenza un divisione nel Paese che vede un’unica città avere più percettori di intere regioni. I numeri sono emersi dall'appendice statistica dell'Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza nella quale si legge che i nuclei con il Reddito o la pensione di cittadinanza sono in Campania 269.000 (oltre 741.000 persone coinvolte) a fronte di 1,32 milioni di famiglie che avevano il beneficio a settembre. In pratica in Campania risiedono il 20,3% dei nuclei beneficiari complessivi.