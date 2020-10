Insinna e Soumahoro alla Whirlpool con gli operai La vertenza Whirlpool di Napoli al centro delle nuove lotte per il lavoro

Oggi allo stabilimento Whirlpool di via Argine sono stati ospitati il leader dei braccianti Aboubakar Soumahoro e l’attore Flavio Insinna, a dimostrazione di quanto sia fondamentale questa vertenza per il mondo del lavoro.

“Non è importante che io sia qui, ma è importante per me personalmente. Può essere un piccolo segno, come quando uno lancia la bottiglia col messaggio nell'oceano - ha detto Insinna - Mi è stato chiesto perché sei qua? Pertini diceva che se parliamo di dignità, di libertà e di democrazia senza parlare di lavoro stiamo parlando di concetti astratti. Il problema è il lavoro. Qui - ha aggiunto l’artista - sta succedendo qualcosa che non è concepibile, ovvero che tutte le persone possano lavorare serenamente, nella certezza del lavoro e non strappandolo con i denti come si sta facendo in questo caso. Qua - conclude - si rischia l'abbandono. Con le persone non si può fare".

"Il governo deve dare una parola chiara rispetto alle incertezze che i lavoratori e le lavoratrici hanno percepito in questi mesi e questi anni di trattativa - ha detto Aboubakar Soumahoro - Cosa succede dopo la data del 31 di ottobre? C’è bisogno di lavoro senza lavoro è impossibile dare una prospettiva, non solo a questo territorio, ma anche all'intero Paese. La vertenza della Whirlpool - continua il sindacalista - è una vertenza nazionale e richiama oggi la questione meridionale che non si può affrontare senza una prospettiva e un orizzonte sul piano nazionale e internazionale. Qualsiasi iniziativa sarà assunta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori ci troverà sempre pronti. Anzi - conclude -, sarò qui col sacco a pelo accanto a loro perché qui c’è bisogno di lavoro"