"Governo dei Ponzio Pilato, si lava le mani dei lavoratori" Imprese in crisi. L'appello di Severino Nappi

"In ritardo la cig per i lavoratori, in ritardo i decreti attuativi, in ritardo le misure per sostenere le imprese e le famiglie che saranno superate dalla realtà." Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.

Lo scorso gennaio Conte diceva che eravamo prontissimi. La verità è che prontissimo questo governo non lo è mai stato. E oggi un imprenditore campano di dimensioni internazionali, stanco di parolai senza alcuna strategia, lancia un grido d'allarme che è anche una provocazione, minacciando di fermare la produzione. Parliamo di una holding da 320 mln di euro di fatturato, 1200 negozi e 2500 dipendenti.

Questo è il governo dei Ponzio Pilato: fa morire il tessuto produttivo italiano, desertifica i territori e se ne lava le mani di quello che verrà".