Gli operai Whirlpool venerdì in presidio al Consolato USA I lavoratori sperano che qualcosa possa cambiare con l’arrivo di Biden alla presidenza

Gli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli, confermano l’intenzione di effettuare un presidio davanti al Consolato USA di Napoli.

L’iniziativa p prevista per venerdì prossimo a partire dalle 10 di mattina.

"Oltre a mantenere il presidio permanente in fabbrica - annuncia il segretario della Fiom di Napoli, Rosario Rappa - i lavoratori di via Argine sono 'costretti' a scendere in piazza per chiedere al Console statunitense Mary Avery di interloquire con i vertici della Whirlpool, anche alla luce del nuovo contesto politico che si è venuto a creare negli Usa. Malgrado la richiesta ed il successivo sollecito al Ministro Patuanelli di attivare il tavolo tecnico - aggiunge Rappa -siamo ancora in attesa della convocazione, contrariamente alle dichiarazioni fatte al tavolo della Presidenza del Consiglio. A quel tavolo vorremmo discutere sulle possibilità concrete di riprendere la produzione di lavatrici a Napoli anche alla luce di quanto è emerso nella riunione dall'ultimo Comitato Aziendale Europeo, in cui l'amministratore delegato ha comunicato una crescita esponenziale dei volumi di tutti i prodotti del settore comprese le lavatrici e la necessita' di dover lavorare il sabato e la domenica".