Piano strategico per il turismo a Napoli. L'Abbac: "Servizi da migliorare" Ingenito: "Grande opportunità, ma occorre che vi sia una Smartcity funzionale"

In attesa di centinaia di migliaisa di turisti a Npaoli per la settimana delle festività natalizie, si parla di Piano strategico della Città Metropolitana per il rilancio dei servizi. Oggi il forum a Santa Maria La Nova. A margine dell'incontro la riflessione di Agostino Ingenito presidente Abbac Guestitaly.

“Lo riteniamo un’opportunità e abbiamo inteso collaborare come forum degli stakeholders del territorio, però è indispensabile comprendere le competenze, spesso trasversali tra gli enti, i tempi e gli impegni per garantirne l’attuazione che passa per migliorare la vivibilità e sostenibilità del territorio, salvaguardando e tutelando i siti Unesco, potenziare le infrastrutture di mobilità e trasporto pubblico che deve essere interconnesso, e chiarire i reali fabbisogni abitativi e del patrimonio privato per fini turistici ricettivi oltre che determinare azioni che puntino a ridurre impatto su over tourism e qualificando anche l’accoglienza e i servizi verso cittadini temporanei e viaggiatori come i residenti che chiedono di sentirsi europei a tutti gli effetti. Occorre che vi sia una Smartcity funzionale, come pure accompagnare le filiere economiche come per il turismo e la cultura che stanno offrendo opportunità per un territorio che ha fame di lavoro e che vede l’emigrazione dei giovani e l’insostenibilità a vivere la quotidianità per molti residenti stretti da poca sicurezza, mancato decoro e servizi inefficienti. Si tratta di una sfida che ci vede coinvolti e che vogliamo portare avanti con la Città Metropolitana con l’obiettivo di cogliere anche tutte le opportunità concesse dal Pnrr sempre che gli enti locali siano messi nelle condizione di progettare ed attuare le strategie auspicate”- conclude il presidente Abbac Guestitaly Agostino Ingenito a margine dell’incontro a Santa Maria La Nova .