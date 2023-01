Confcommercio Campania, il sorrentino Costanzo Iaccarino neo vice presidente Nominato il nuovo direttivo regionale dell'organizzazione che tutela i commercianti

Il sorrentino Costanzo Iaccarino, già presidente di Federalberghi Campania e vice presidente nazionale dell'Associazione degli imprenditori alberghieri, aggiunge un nuovo titolo alla sua prestigiosa carriera di rappresentante del mondo associativo d'impresa.

E' stato infatti nominato vice presidente della Confcommercio Campania nell'ambito dei rinnovo della cariche sociali e del nuovo direttivo dell'Organizzazione di categoria.

Iaccarino: il ruolo strategico nell'economia campana del comparto turistico

“Questo nuovo incarico rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo strategico che il turismo riveste all’interno dell’economia regionale e del suo inscindibile legame con il comparto commerciale”, ha commentato Iaccarino.

La struttura organizzativa che riunisce e rappresenta migliaia di imprese attive nei settori del commercio, della logistica, della sanità, del turismo e del terziario avanzato, ha rinnovato ieri il proprio direttivo: il neo-presidente Pasquale Russo è ora affiancato da un Consiglio composto da Costanzo Iaccarino (presidente Federalberghi Campania) e Luigi Muto (presidente di Fedisalute Campania) in qualità di vicepresidenti, oltre Vincenzo Mosella (settore commercio), Pasquale Legora De Feo (presidente di Conftrasporto Campania), Georgia Forte e Marco Spina.

“Questa nuova sfida – conclude Iaccarino – mi onora e mi entusiasma ma, nello stesso tempo, costituisce un’ulteriore motivo di responsabilità: in una fase storica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da un’impennata del costo di beni e servizi senza precedenti, i rappresentanti delle forze produttive sono chiamati a trovare soluzioni condivise ed efficaci che siano in grado di dare nuova linfa al commercio e al turismo, asset strategici per l’economia della Campania”.