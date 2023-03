Educazione al riciclo e riuso dei rifiuti, questionario dell’ORGR nelle scuole L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni alla sostenibilltà ambientale

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania sottopone un questionario per la ‘Customer satisfaction’ a proposito del nuovo Bando di concorso per le borse di studio riservate alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Campania. L’ORGR intende coinvolgere gli istituti scolastici che nella passata edizione hanno partecipato al Progetto di Educazione Ambientale, promosso nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione e l’Ufficio Scolastico. L’obiettivo è migliorare un programma portato avanti da anni allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità ambientale e dell’equilibrato sfruttamento delle risorse mediante un adeguato efficientamento energetico, nella prospettiva di un’economia circolare fondata su una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Le scuole contattate hanno tempo fino al 31 marzo per inviare il questionario compilato.

Nel frattempo, l'ORGR ricorda che alle ore 12 del 31 marzo 2023 (secondo le modalità indicate nel Bando) scadono i termini per partecipare al concorso indetto per l’anno scolastico 2022- 23. L’avviso con il regolamento è consultabile nella apposita sezione sul sito dell’ORGR all’interno del portale internet della Regione Campania. Per partecipare al concorso gli alunni e gli studenti - della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado - sono chiamati a produrre elaborati in forma esclusivamente di classe o di gruppo classe sul seguente tema: «Il riciclo e il riuso dei rifiuti per un ambiente green eco-sostenibile». Saranno premiati i migliori lavori prodotti in forma di audio/video digitali, progetti, plastici, o altra tipologia scelta dallo studente. L’Osservatorio assegna sul territorio regionale complessivamente 15 borse di studio ad altrettante classi o gruppo classe di studenti iscritti all’anno scolastico 2022-2023. Per ogni altra eventuale informazione si può: telefonare alla Segreteria di Presidenza dell’ORGR ai recapiti 081.7969120/ 081.7969121 oppure inviare un mail all'indirizzo di posta elettronica orgr.presidenza@regione.campania.it.