Industria Felix: in Campania utili per il 74,5% delle imprese nel post-Covid Sesta edizione regionale con presidente De Luca, l’assessore Marchiello e i vertici di Confindustria

Nuovo appuntamento con il mondo delle imprese a Napoli: torna giovedì Industria Felix. A Città della Scienza la 49esima edizione dell'evento, sesta edizione regionale che vedrà le conclusioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca, i saluti dell’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e la presenza dei vertici di Confindustria ma non solo.

I dati delle imprese in Campania

Come sempre si parte dai dati: “Il 74,5% delle imprese campane ha generato utili nel post-Covid. Un dato uguale a quello delle regioni del Nord Est, anche se con margini inferiori in termini di valori assoluti”, è quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro e “condotta – spiegano - su circa 60mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro, che complessivamente hanno realizzato 107 miliardi di fatturato, circa un quarto in più rispetto all’anno precedente, con quasi mezzo milione di addetti (+9,9% il delta riferito all’anno precedente)”. Inchiesta che, nel suo complesso, sarà presentata giovedì mattina 4 maggio all’auditorium di Città della Scienza.

Nell’occasione saranno premiate le “76 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Campania, che parteciperanno con i vertici aziendali, di cui 33 nella provincia di Napoli, 14 di Salerno, 12 di Avellino, 10 di Caserta e 7 di Benevento. E nella circostanza la Regione Campania comunicherà in anteprima nuove misure a favore dell’imprenditoria campana. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con Regione Campania (con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).

I saluti saranno portati anche da Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania, Giuseppe Romano, commissario Zes Campania, Filippo Liverini, componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria, relazioneranno sul dossier della Regione Campania Laurent Sansoucy, direttore di OCO Global e i vertici della direzione generale Sviluppo economico e Attività produttive. Il talk sarà con Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton, Giovanni Riefoli, amministratore e fondatore di Plus Innovation, Silvia Ravani, senior consultant di M&L Consulting Group. Interverranno Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine sull’inchiesta regionale sui bilanci delle società di capitali e Fabio Biasini, executive vice presidente Corporate sales di Cerved sulle prospettive della Campania: "crescita, rischio e sostenibilità".