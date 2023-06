Turismo in Campania, Iaccarino: "Ora programmare il futuro" Il presidente Federalberghi rilancia: puntare su servizi, sicurezza e trasporti

“Per il turismo la Campania sta vivendo un periodo felice, ma è in questi momenti che bisogna programmare e coordinare il futuro”. Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, commenta così i dati sempre più incoraggianti per il settore e rilancia: “Il riscontro è sicuramente positivo in tutte le destinazioni, ma chiaramente dobbiamo fare in modo che questo grande numero di visitatori che sta arrivando abbia il massimo dei servizi, sia nelle strutture alberghieri sia nelle altre strutture delle nostre località”.

Turismo in Campania

Ma l'esponente dell'associazione di categoria avverte: “Questa deve essere la nostra missione, programmare per un'accoglienza sempre migliore che i nostri futuri visitatori si aspettano”. E dunque “evitare che ci sia troppa confusione, quindi migliorare i servizi”.

Servizi e trasporti per il futuro del settore

Una programmazione che secondo il presidente di Federalberghi deve puntare non solo sui servizi, ma anche sulla sicurezza e sui trasporti per garantire a chi arriva nella nostra regione soggiorni che siano caratterizzati esclusivamente dalla bellezze dei luoghi, dall'enogastronomia e quanto di meglio la Campania possa offrire: “Dobbiamo garantire la certezza della tranquillità di una vacanza sicura, buoni servizi per i trasporti e fare in modo che il turista che arriva – ribadisce Costanzo Iaccarino - possa godere delle nostre bellezze naturali, della nostra cucina, in maniera quanto più felice possibile”.