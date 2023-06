Feuromed, domani 21 giugno a Roma presentazione "Carta di Napoli" Sarà presentata la seconda edizione del Festival Euromediterraneo, che si svolgerà nel 2024

Alla presenza del Ministro Sangiuliano e del Sindaco Manfredi. Ai giornalisti sarà presentata anche la seconda edizione del Festival e la Summer School di Feuromed Mercoledì 21 giugno 2023, ore 11.30, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, via del Collegio Romano, 27, conferenza stampa di presentazione della “Carta di Napoli” e della seconda edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia.

Interverranno il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il direttore del Quotidiano del Sud e del Festival Feuromed, Roberto Napoletano e il Presidente dell'Advisory board del Festival Feuromed, Patrizio Bianchi.

La "Carta di Napoli" è il documento frutto dell'intenso lavoro di analisi ed elaborazione seguito alla prima edizione del Festival Euromediterraneo dell'Economia, che con i suoi allegati tecnici e le sue proposte operative vuole capovolgere la narrazione tradizionale del Sud, non più periferia ma centro del nuovo asse strategico di sviluppo Sud-Nord del mondo.

Alla Conferenza stampa parteciperanno i membri dell'advisory boar di Feuromed (Davide Tabarelli, Matteo Lorito, Ercole Incalza, Leandra D’Antone, Alberto Negri, Giuseppina Capaldo, Fabrizio Galimberti, Giuliano Noci e Michele Marchi), Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e Sara Roversi, Presidente Future Food Institute and Paideia Campus.

Durante i lavori sarà presentata la seconda edizione del Festival Euromediterraneo, che si svolgerà a Napoli ad aprile del 2024 e la Summer School di Feuromed in programma nella prima settimana di luglio a Pollica.