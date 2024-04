Infrastrutture, De Luca: la rete interporti è essenziale per sviluppo del Paese A Nola l'evento "Interporti al centro, una rete strategica per l'Italia"

"Interporti al centro. Una rete strategica per l'Italia", l'evento organizzato dall'Unione interporti riuniti che si è tenuto presso il cinema The Space nel Vulcano buono a Nola, è stato un momento di confronto con istituzioni ed entri preposti per parlare dello sviluppo economico della Campania.

Il convegno di oggi "èun momento importante di confronto - ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'evento - Siamo sugli otto miliardi di euro di investimenti, tra interventi stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali. quindi davvero si apre una stagione di grandi investimenti che può determinare una spinta nella nostra regione. Molti degli interventi sono finanziati con il fondo sviluppo e coesione: almeno un miliardo, dei sei previsti, e' destinato alle infrastrutture, parliamo dei collegamenti tra stazione di Afragola e Napoli. Parliamo di interventi sulla portualità, tra Napoli, Salerno, Castellammare. Parliamo di interventi sulla viabilita' regionale. E quindi - ha concluso De Luca - dobbiamo attendere lo sblocco di questi finanziamenti per procedere a queste progettazione".

La Campania "come tutto il Sud, ha un ruolo ancora piu' importante" nel trasporto intermodale. Ecco perche' "il ruolo degli interporti dovra' essere incentivato". Lo ha sottolineato Matteo Gasparato, presidente Unione interporti riuniti rispondendo ai giornalisti a margine dell'evento. "Nel periodo del Covid si e' assistito a problemi della distribuzione di alcuni tipi di merci come i big farma piuttosto che l'agroalimentare. Quindi - ha aggiunto Gasparato - dobbiamo investire ancora di gia' al Sud che ha meno snodi interportuali che al Nord".