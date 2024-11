Taxi Napoli: "Pochi di sera? No, è la metro che chiude troppo presto" Gli esercenti: "Respingiamo tutte le accuse: negligenza è del Comune"

- A NAPOLI i taxi ci sono ma il settore soprattutto la sera è costretto a sopperire alla cattiva amministrazione del trasporto pubblico: lo sostiene, in una nota, il direttivo dell'Associazione Tassisti di Base che così replicano alle lamentele che ci sono state da parte della clientela dei giorni scorsi, in occasione di Halloween. "Respingiamo tutte le accuse verso il settore taxi napoletano - viene ribadito in un comunicato - perché la mancanza dei taxi nel capoluogo cittadino non esiste: mercoledì scorso 30 ottobre, per Halloween, la metropolitana ha chiuso intorno alle 21.30. Il trasporto pubblico di linea conseguenzialmente non va oltre gli orari feriali. E a sopperire a questa negligenza comunale, poco responsabile verso i propri cittadini, sono i tassisti, i quali cercano di ottemperare alla cattiva amministrazione del trasporto pubblico su rotaie e quello di linea". "Ribadiamo, - prosegue la nota - respingiamo tutte le accuse da parte dell'utenza per la mancanza di taxi: siamo un settore martirizzato da questa amministrazione comunale con la mancanza di viabilità, e con la mancanza di altri settori della mobilità cittadina". "Noi, lottiamo e lotteremo sempre per l'utenza cittadina, per far sì che tutto il trasporto pubblico locale sia efficiente per la cittadinanza napoletana", conclude l'associazione tassisti di base.