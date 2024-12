Ciarambino: "Vittoria lavoratori indotto Stellantis, ora programmare il futuro" La dichiarazione del vice presidente del consiglio regionale della Campania

«Non si può che esultare per l’intesa trovata al Mimit con Stellantis e sindacati - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - È una vittoria frutto della lotta tenace dei lavoratori, un merito anzitutto loro, a cui dobbiamo ispirarci noi politici nella difesa dei nostri siti produttivi. Ora, però, è necessario impegnarsi, ognuno per la sua parte, e far sì che questa proroga di 12 mesi diventi definitiva, garantendo stabilità e lavoro. L’automotive a Pomigliano e in altri siti campani rappresenta un’eccellenza industriale del Sud e del Paese, da difendere con le unghie e coi denti - conclude Ciarambino - Come va difesa sempre, senza se e senza ma, la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie».