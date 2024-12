Stellantis, Ciarambino: un primo segnale, ora dalle parole ai fatti Un passo importante secondo la vice presidente del consiglio regionale

"L’annuncio di Stellantis di sostenere ed implementare la produzione nelle fabbriche italiane è sicuramente un segnale positivo e va preso come tale - afferma Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale della Campania - un passo importante, va detto, verso un dialogo più costruttivo tra multinazionale e istituzioni, un segnale per i lavoratori tutti, anche dell’indotto, e che dà respiro in proiezione futura.

Ora, però, le migliaia e migliaia di lavoratori, a Pomigliano come a Pratola Serra e nel resto del Paese, si aspettano che queste parole e questi impegni si tramutino in fatti nei tempi stabiliti.

È finita la fiducia a tempo illimitato, non c’è più né la voglia né la pazienza, la politica tutta sia in prima linea nella difesa dei nostri siti industriali e vigili sugli impegni assunti da Stellantis» conclude Ciarambino.