Saldi al Vomero: partenza in sordina, occorre liberalizzarli Gennaro Capodanno: "Hanno perso completamente il fascino del secolo scorso"

"Girando stamani per le strade del Vomero, il quartiere commerciale per antonomasia del capoluogo partenopeo, con circa 1.600 attività a posto fisso su un territorio di poco più di due chilometri quadrati, alcuni dei quali della grande distribuzione, ci si poteva rendere conto che i negozi, alla partenza della stagione dei saldi invernali, mostravano la normale affluenza di tutti i giorni - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione -. A parte la crisi economica, certamente incide il fatto che, in questa prima fase, gli sconti offerti vengono ritenuti ancora bassi, oscillando mediamente tra il 20% ed il 30%, anche se su diverse vetrine compaiono cartelli che annunciano sconti di maggiore entità, fino al 70%. In verità, gli acquirenti abituali di questo periodo, anche alla luce delle esperienze degli anni pregressi, confidano che nelle prossime settimane gli sconti lievitino anche fino e oltre il 50%.

Dunque passa la linea dell’attesa, sperando di spuntare prezzi ancora migliori. Intanto si comincia a dare uno sguardo alle vetrine per osservare i prodotti e valutare lo sconto offerto.

Va anche sottolineato - aggiunge Capodanno - che questo rituale dei saldi invernali, come quello analogo dei saldi estivi, nel tempo ha perso molto del suo fascino originario. Nel corso dell’ultimo quarto di secolo, infatti, i saldi hanno subito una vera e propria rivoluzione. Se fino alla fine del secolo scorso rappresentavano, per i clienti ed i negozianti, la fine di una stagione, estiva o invernale, oggi questa situazione è cambiata, corrispondendo i saldi in generale, per le famiglie italiane, a un periodo di acquisto a basso prezzo da effettuare in ogni momento dell’anno.

Il low cost, determinato dalla crisi economica che ha investito da tempo l’Italia, si è di fatto trasformato in uno stile di consumo estensibile a tutti i beni e alla bisogna.

Che senso ha - puntualizza Capodanno - una stagione di saldi invernali che parte dopo quindici giorni dall’inizio dell’inverno e dopo che nei mesi di ottobre e di novembre dell'anno appena terminato i negozi, specialmente di abbigliamento, hanno concluso scarsi affari, a ragione delle temperature ancora miti? Inoltre bisogna tenere conto della crescente concorrenza dell'e-commerce che prende sempre più piede tra gli acquirenti.

Una situazione complessiva che induce le persone a essere sempre più caute - prosegue Capodanno -. Meglio sarebbe dunque liberalizzare la stagione dei saldi, così come avviene in tanti altri paesi, in modo da consentire a ciascun commerciante l’opportunità di offrire sconti alla propria clientela quando lo ritiene possibile e opportuno, nel corso dell’intero anno solare, il che potrebbe avvenire, per esemplificare, anche in occasione di particolari offerte da parte delle ditte fornitrici.

Inoltre - propone Capodanno - al fine di sostenere la grave crisi che attanaglia le piccole e medie imprese commerciali, diverse delle quali hanno già abbassato le saracinesche mentre altre potrebbero farlo a breve, occorrerebbe che la Regione Campania valutasse la possibilità di mettere a disposizione provvidenze economiche da concedere a fondo perduto attraverso un apposito bando".

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita i provvedimenti del caso da parte degli enti preposti a favore del terziario commerciale che, anche con l’indotto, continua a rappresentare la principale fonte di occupazione, e dunque di sostentamento, per decine di migliaia di famiglie.