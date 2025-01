Confagricoltura: "Consolidare la crescita con strumenti finanziari idonei" Il monito di Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania.

"La crescita dell’agricoltura italiana, che nel 2024 si è posizionata al primo posto nell'UE per aumento della produzione e valore aggiunto (rispettivamente +1,4% e +3,5%), è certamente una buona notizia.

I numeri certificati dall’Istat nella stima preliminare dei conti dell’agricoltura ci raccontano di un settore vivo e forte in molti suoi comparti". Lo afferma Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania.

"Adesso, però, per rendere reale questo miglioramento, anche in Campania occorre radicare il processo di crescita e renderlo effettivo, costruendo idonei strumenti di carattere finanziario per migliorare l’orientamento al mercato delle imprese, usufruendo del tramite di Sviluppo Campania, società in-house della Regione. Se, inoltre, le aziende agricole del territorio avessero a disposizione anche lo strumento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania, organismo pagatore degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, potrebbero davvero guardare al futuro con ottimismo".