Prefetto: "Legge di Bilancio fondamentale per la vita dei cittadini" "Pagare tutti perché i servizi siano assicurati nel miglior modo possibile"

"La nostra priorità è quella relativa ai bilanci degli enti locali. Anche su questo la legge di Bilancio 2025 porta delle novità sopratutto in materia di pareggio di bilancio". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a margine del convegno 'Le novità fiscali: La legge di Bilancio 2025' nella sala conferenze della Facoltà di Economia dell'Università Federico II di Napoli. Il prefetto ha parlato di una "materia molto difficoltosa che pone ulteriori responsabilità in capo agli amministratori locali" "Ma questa responsabilità - ha aggiunto - è soprattutto finalizzata a creare condizioni di sicurezza della contabilità pubblica degli enti locali, ad evitare che con questo meccanismo possano incorrere in eventuali sanzioni o difficoltà future". Per il prefetto anche questo convegno, al di là della natura tecnica che una legge di bilancio può avere e per l' impatto che essa ha sulla vita dei cittadini, "pone sempre l'antica questione di un rapporto tra contribuenti e fisco". "Ecco, pagano tutti perché tutti i servizi possano essere assicurati nel miglior modo possibile - ha spiegato - e questa legge ci aiuta a comprendere meglio che una idea di welfare o di finanziamento di opere di servizi pubblici è essenziale per la vita di ogni cittadino. Insieme si può fare molto. E questa sfida di oggi, in questo convegno, significa anche creare condizioni migliori per la vita dei cittadini".