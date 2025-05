Antonio Filosa nuovo Ceo di Stellantis: soddisfazione della Città Metropolitana Il vice sindaco Giuseppe Cirillo: "Un'opportunità di sviluppo per il nostro territorio"

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, esprime la sua più sincera soddisfazione per la nomina di Antonio Filosa come amministratore delegato di Stellantis.

Il manager originario di Castellammare di Stabia, già ai vertici del gruppo Stellantis come responsabile Americhe e Qualità, assumerà la carica dal prossimo 23 giugno, dopo essere stato scelto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione del gruppo automobilistico guidato da John Elkann.

"La nomina di Filosa rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il territorio metropolitano", dichiara il Vicesindaco Cirillo.

"Vedere un manager della nostra terra raggiungere posizioni di così alto livello in uno dei principali gruppi automobilistici mondiali è la dimostrazione del valore e della competenza che il nostro territorio sa esprimere".

Cirillo sottolinea come questa importante nomina possa costituire una straordinaria opportunità di sviluppo, in particolare per il polo automobilistico di Pomigliano d'Arco: "Auspichiamo che la presenza di un manager stabiese ai vertici di Stellantis possa tradursi in nuove opportunità di investimento e crescita per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, realtà fondamentale per l'economia del nostro territorio.

La lunga esperienza internazionale di Filosa, maturata in contesti complessi come quelli sudamericani e nordamericani, rappresenta un patrimonio prezioso che potrà favorire lo sviluppo di nuovi progetti industriali nella nostra area metropolitana".