Campania: frena la crescita dell'economia Rapporto Bankitalia

Mario Pepe

L'attività economica in Campania nel 2024 è cresciuta in maniera contenuta per la modesta espansione dei servizi e la fiacchezza dell' industria manifatturiera.

Le costruzioni crescono anche in maniera rallentata. Sebbene la crescita sia stata più lenta, resta superiore alla media italiana e a quella del Mezzogiorno.

È quanto risulta dal Rapporto di Bankitalia sull'economia della Campania presentato a via Cervantes. I flussi turistici si sono stabilizzati sui livelli del 2023, con il calo della componente nazionale compensato dall' aumento degli arrivi dall' estero.

A illustrare i dati la direttrice della sede di Napoli della Banca d'Italia, Daniela Palumbo, e Luigi Leva della Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale.

Le esportazioni, che erano cresciute nel precedente triennio, sono calate: la diminuzione si è registrata principalmente nell' automotive, in particolare sul mercato nordamericano, che potrebbe risentire anche delle politiche protezionistiche dell'amministrazione Usa di Donald Trump, mentre sono cresciute, seppure in modo contenuto, le esportazioni nei settori farmaceutico e agroalimentare.

Nel 2024 è cresciuto il numero di occupati, in particolare nel settore delle costruzioni e nei servizi. È aumentato anche il reddito delle famiglie.