Estate a Capri, Coppola: impegnati per servizi e area marina protetta Il presidente Federalberghi: “Capri continua ad accogliere persone da tutto il mondo”

Dai servizi per i turisti al percorso per l'istituzione dell'Area Marina Protetta. Lorenzo Coppola, presidente Federalberghi dell'Isola di Capri, parla delle novità che presto riguarderanno uno dei luoghi della Campania più famosi al mondo.

Ancora una volta l'isola, da sempre meta di un turismo internazionale e di molti vip e celebrità, si appresta a vivere un'altra estate da protagonista. Almeno così sembra confermare il trend di queste prime settimane, a stagione ormai iniziata.

Estate 2025: a Capri turisti da tutto il mondo

“Dopo un maggio un po' al di sotto delle aspettative – commenta l'esponente degli albergatori - il proseguo della stagione dovrebbe essere buono, come sempre. C'è tanta richiesta e auspichiamo come al solito che i servizi siano all'altezza delle aspettative. In controtendenza con la situazione internazionale, come sempre, Capri continua ad accogliere persone da tutto il mondo”. Ed ecco l'impegno per accogliere al meglio chi ogni anno sceglie l'isola per le vacanze estive.

Sostenibilità e servizi sull'isola azzurra

“L'idea è quella di fare una serie di interventi di manutenzione delle spiagge, come fatto di recente con la spiaggia di marina grande. Si parlava dell'area marina protetta che non è solo un recipiente di regole, ma può essere una fonte di opportunità, di attività ludico ricreative, e non solo, per servire i turisti che vogliono trascorrere le giornate nel mare di Capri”.

Un percorso considerato fondamentale che rilancia l'impegno per la natura e la sostenibilità.

“Federalberghi - conclude Lorenzo Coppola - insieme alle altre associazioni dell'isola ci sta lavorando tanto. Sicuramente sia dal punto di vista dell'immagine sia del contesto turistico l'area marina protetta è un enorme arricchimento della nostra offerta”.