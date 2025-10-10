Cgil, lunedì assemblea FIOM a Napoli con De Palma e Ricci Un focus sulle vertenze aperte in Campania

Lunedì 13 ottobre è in programma all'hotel Ramada di Napoli (via Galileo Ferraris, 40) l'assemblea generale delle delegate e dei delegati delle strutture Fiom della Campania. "Rimettiamo al centro della Campania la pace, il lavoro, il salario, i diritti", questo il tema dell'iniziativa che sarà occasione di confronto per fare il punto sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, delle vertenze aperte in Campania e sulle prossime iniziative contro la manovra del Governo.

Ad aprire i lavori sarà Massimiliano Guglielmi, segretario generale della Fiom-Cgil Campania. Seguiranno gli interventi delle delegate e dei delegati e l'intervento di Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. Le conclusioni saranno affidate a Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil. Alle 10 punto stampa con Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Nicola Ricci, segretario generale Cgil NAPOLI e Campania.