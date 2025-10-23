Disoccupati, incontro in Prefettura: "Tirocini al via in breve tempo" "Vogliamo dare risposte a chi non è rientrato nella prima tranche dei beneficiari"

A seguito dell'incontro svoltosi questa mattina in Prefettura, il Comune di Napoli ribadisce "il massimo impegno nel portare avanti le azioni necessarie per l'avvio, nel più breve tempo possibile, degli 800 tirocini extracurriculari destinati ai disoccupati di lunga durata della città metropolitana". « Stiamo lavorando con determinazione - commentano da Palazzo San Giacomo - per consentire a queste persone di iniziare un percorso per acquisire competenze al fine del loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

L'obiettivo è garantire l'attivazione dei tirocini in tempi rapidi, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dall'Avviso pubblico e dalla normativa di settore ». Parallelamente, l'Amministrazione comunale, in stretto raccordo con le istituzioni competenti, è impegnata nel reperimento delle risorse necessarie per finanziare ulteriori tirocini, fino a coprire la platea dei partecipanti al click day promosso da Sviluppo Lavoro Italia, risultati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. « Vogliamo dare una risposta concreta - concludono dal Comune di Napoli - a tutti coloro che, pur avendo dimostrato di possedere i requisiti, non rientrano nella prima tranche di beneficiari. Il lavoro resta una priorità assoluta per questa Amministrazione, e ogni sforzo sarà orientato a creare nuove opportunità per chi oggi è fuori dal mercato occupazionale».