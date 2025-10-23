Musumeci, 'riforma porti porterà a governance unitaria' Così il ministro a margine del Forum in corso alla Federico II

L'importanza di pervenire a una riforma della governance dei porti al centro dell'intervento in video del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci intervenuto al forum "Cambio di paradigma - Forum dell'economia del nuovo mondo" in corso alla Federico II di Napoli. "Stiamo lavorando alla riforma dei porti - ha ricordato il ministro - con una strategia che porterà a una governance unitaria per il mare italiano perché l'Autorità di Sistema non può lavorare in un contesto avulso dalle linee generali. Tutto questo fino ad oggi c'è stato in maniera disordinata, la riforma vuole porgli rimedio".