Lollobrigida, 'dalla manovra nessun taglio all'agricoltura' "15 miliardi in tre anni, parlare d'altro è ridicolo"

"Non abbiamo subito tagli anzi, basti guardare gli investimenti dei governi precedenti per far comprendere quanto il nostro Governo abbia moltiplicato le risorse in favore del mondo agricolo e delle filiere ad esso collegato". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida rispondendo a chi paventava tagli al settore nella manovra finanziaria appena messa a punto dal Governo. Il ministro ha risposto alle domande della stampa a margine del forum sull'economia del nuovo mondo in corso a Napoli. "Il nostro governo - ha aggiunto - si contraddistingue come fatto oggettivo per essere quello col maggior numero di investimenti nella storia della Repubblica, 15 miliardi in tre anni: quindi parlare di tagli è ridicolo".