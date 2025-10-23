Lollobrigida, 'dalla manovra nessun taglio all'agricoltura'

"Non abbiamo subito tagli anzi, basti guardare gli investimenti dei governi precedenti per far comprendere quanto il nostro Governo abbia moltiplicato le risorse in favore del mondo agricolo e delle filiere ad esso collegato". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida rispondendo a chi paventava tagli al settore nella manovra finanziaria appena messa a punto dal Governo. Il ministro ha risposto alle domande della stampa a margine del forum sull'economia del nuovo mondo in corso a Napoli. "Il nostro governo - ha aggiunto - si contraddistingue come fatto oggettivo per essere quello col maggior numero di investimenti nella storia della Repubblica, 15 miliardi in tre anni: quindi parlare di tagli è ridicolo".

