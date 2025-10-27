Cessione Telecontact: "A rischio duecento posti di lavoro" Slc Cgil: "Disappunto: vogliamo conoscere condizioni dell'operazione"

L'imminente cessione di Telecontact, azienda che gestisce l'assistenza clienti per conto di Tim dal 2001, che dovrebbe confluire in una nuova azienda, la Dna, preoccupa le Rsu e la struttura territoriale della Slc Cgil Napoli. "La decisione - spiega il sindacato in una nota - rischia di avere un impatto significativo su quasi 1.600 tra lavoratori e lavoratrici, di cui oltre 200 presenti sul territorio napoletano". Una decisione, sottolinea la Slc Cgil Napoli, "che trova il nostro forte disappunto. Chiediamo di conoscere le condizioni e le garanzie per il personale che confluirebbe in Dna senza alcuna apparentemente garanzia sulle loro condizioni". Il sindacato "contrasterà, in ogni modo possibile, tale scelta e il processo messo in piedi da Tim e insieme alle altre organizzazioni sindacali chiederemo con forza alla Regione Campania ed al Comune di Napoli di intervenire a salvaguardia di un'azienda del nostro territorio".