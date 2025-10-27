L'imminente cessione di Telecontact, azienda che gestisce l'assistenza clienti per conto di Tim dal 2001, che dovrebbe confluire in una nuova azienda, la Dna, preoccupa le Rsu e la struttura territoriale della Slc Cgil Napoli. "La decisione - spiega il sindacato in una nota - rischia di avere un impatto significativo su quasi 1.600 tra lavoratori e lavoratrici, di cui oltre 200 presenti sul territorio napoletano". Una decisione, sottolinea la Slc Cgil Napoli, "che trova il nostro forte disappunto. Chiediamo di conoscere le condizioni e le garanzie per il personale che confluirebbe in Dna senza alcuna apparentemente garanzia sulle loro condizioni". Il sindacato "contrasterà, in ogni modo possibile, tale scelta e il processo messo in piedi da Tim e insieme alle altre organizzazioni sindacali chiederemo con forza alla Regione Campania ed al Comune di Napoli di intervenire a salvaguardia di un'azienda del nostro territorio".
Cessione Telecontact: "A rischio duecento posti di lavoro"
Slc Cgil: "Disappunto: vogliamo conoscere condizioni dell'operazione"
Napoli.