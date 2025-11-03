Porti, domani a Napoli visita istituzionale viceministro Rixi Alla Guardia Costiera e all'Autorità Mar Tirreno Centrale

Visita istituzionale domani a Napoli per il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Alle 10 appuntamento nella sede della guardia costiera (Capitaneria di Porto di Napoli- piazzale Carlo Pisacane n. 1). A seguire, alle 11, Rixi incontrerà i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (piazzale Molo Carlo Pisacane). Alle 12:15 ci sarà un punto stampa nel corso del quale saranno illustrate le tematiche principali emerse nel corso della mattinata, relative in particolare a: sviluppo strategico e infrastrutturale del sistema portuale campano; sicurezza marittima (a seguito dell'incontro in mattinata con la Guardia Costiera); ruolo del porto come motore di sviluppo economico e occupazionale per la Regione Campania.