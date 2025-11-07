Napoli: martedi' 11 presentazione Ddl su Pmi con ministro Urso

Martedi' 11 novembre, alle ore 9.30, al Centro Congressi Holiday Inn del Centro direzionale di Napoli, sara' presentato il Disegno di legge sulle Pmi e le modifiche alla Legge quadro sull'Artigianato. L'incontro, aperto alla stampa, vedra' la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, del presidente di Confartigianato Campania Ettore Mocella e del segretario di Casartigiani Campania Fabrizio Luongo.
A moderare i lavori sara' Roberto Napoletano, direttore de Il Mattino. "Questo Ddl rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo dell'artigianato e delle piccole imprese - ha dichiarato Ettore Mocella, presidente di Confartigianato Campania -. Serve una normativa che riconosca davvero il ruolo strategico delle PMI come motore dell'economia nazionale, sostenendole nei processi di innovazione, transizione digitale e ricambio generazionale. L'artigianato e' il cuore produttivo del Paese e va messo nelle condizioni di competere e crescere, soprattutto nel Mezzogiorno".
Sulla stessa linea, Fabrizio Luongo, segretario di Casartigiani Campania, ha sottolineato che "rilanciare l'artigianato significa investire nel lavoro, nella formazione e nella liberta' d'impresa. La riforma della Legge quadro puo' diventare l'occasione per semplificare, unificare e rafforzare un sistema che oggi chiede meno burocrazia e piu' strumenti operativi. Le nostre imprese sono pronte a fare la loro parte: servono regole chiare, politiche di filiera e una visione di lungo periodo". L'iniziativa, promossa congiuntamente da Confartigianato Campania e Casartigiani Campania, intende aprire un confronto costruttivo sulle nuove linee legislative che definiranno il futuro delle micro, piccole e medie imprese italiane, valorizzando il contributo del mondo produttivo e il suo ruolo strategico nello sviluppo economico e sociale dei territori.